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Giriş Tarihi: 22.6.2024 13:08 Son Güncelleme: 22.6.2024 13:09

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 ölü, 31 gözaltı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı, 31 kişi gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 ölü, 31 gözaltı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bulunan Ekece Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi yaralandı.

Silah seslerini duyanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesi ve Siverek Devlet Hastanesine sevk etti.

Daha sonra yaralılar ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Serhat Rusum hayatını kaybetmişti. Hastanede tedavi altına alınan Ahmet Rusum(43) bu sabah hayatını kaybetti. Olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan ekipleri olayla ilgili 31 kişiyi gözaltına aldı. Yaralı 5 kişinin ise tedavileri hastanede sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 ölü, 31 gözaltı
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