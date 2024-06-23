Şanlıurfa’da silahlı kavga: 4 gözaltı

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Topçu Meydanında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kentin göbeğinde meydana gelen kavgada silahlar konuştu. S. İ. isimli genç silahla vurularak yaralandı.

Yaşanan kavgada, emniyet ekipleri olaya müdahale ederek 4 kişiyi gözaltına aldı. Silahla yaralanan S . İ ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. polis olayla ilgili soruşturma başlattı.