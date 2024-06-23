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Giriş Tarihi: 23.6.2024 12:52 Son Güncelleme: 23.6.2024 14:15

Şanlıurfa’da silahlı kavga: 4 gözaltı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 4 gözaltı

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Topçu Meydanında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kentin göbeğinde meydana gelen kavgada silahlar konuştu. S. İ. isimli genç silahla vurularak yaralandı.
Yaşanan kavgada, emniyet ekipleri olaya müdahale ederek 4 kişiyi gözaltına aldı. Silahla yaralanan S . İ ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da silahlı kavga: 4 gözaltı
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