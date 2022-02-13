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Giriş Tarihi: 13.2.2022 10:25 Son Güncelleme: 13.2.2022 10:33

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice mahallesinde yürüyen 27 yaşındaki yabancı uyruklu Hüseyfe El Ahmet kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken saldırıda ağır yaralanan Hüseyfe El Ahmet isimli kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı arama başlattı.

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Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
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