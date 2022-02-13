Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice mahallesinde yürüyen 27 yaşındaki yabancı uyruklu Hüseyfe El Ahmet kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.
Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken saldırıda ağır yaralanan Hüseyfe El Ahmet isimli kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı arama başlattı.