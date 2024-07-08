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Giriş Tarihi: 8.7.2024 18:32 Son Güncelleme: 8.7.2024 18:33

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Şanlıurfa'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Olay, gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyerek evine giden Nihat Ağaslan, (55) yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi ile tartıştı. Sebebi bilinmeyen tartışmada şüpheli, yanındaki tabancayla Nihat Ağaslan'a rasgele ateş etti.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ağaslan, silah sesini duyarların çağırdığı ambulansla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil Serviste tedaviye alınan Ağaslan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağaslan'ın cansız bedeni otopsi için işlemleri için Şanlıurfa Adli Tip Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

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Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 kişi öldü
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