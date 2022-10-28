Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 2 ölü 1 yaralı

Olay Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Çiftlik kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi mahallede oturan 3 kişiye bilinmeyen nedenle tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Mermilerin isabet ettiği Mehmet Uyutmaz (57) ve Fatih Can Uyutmaz olay yerinde hayatını kaybederken, İbrahim Halil U. yaralandı. Şüpheli şahıs ise olay yerinden motosikletle kaçtı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Uyutmaz ve Fatih Can Uyutmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, İbrahim Halil Uyutmaz ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli şahsı yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.