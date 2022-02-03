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Giriş Tarihi: 3.2.2022 12:52 Son Güncelleme: 3.2.2022 13:06

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde Osman Ö. (31), evine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Karacurun mahallesinde 31 yaşındaki Osman Ö. evine giderken, sokakta karşılaştığı kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Silahla vurulan Osman Ö. kanlar içerisinde yere yığılırken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Osman Ö. ambulans ile Hilvan şehit Halil Şiltak devlet hastanesine sevk edildi. Burada tedaviye alınan Osman Ö, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Osman Ö'nün cenazesi, savcının incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Osman Ö.'yü vurarak öldüren kişi veya kişilerin kimliklerini tespit edip yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü
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