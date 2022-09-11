Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Direkli mahalesinde meydana gelen olayda İbrahim Felhan kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Silah seslerini duyan mahalleli durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Felhen (27) olay yerinde hayatını kaybetti.
İbrahim Felhan'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeni mahalle aile mezarlığında defnedildi. Polis olayı gerçekleştirenleri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı