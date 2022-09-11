Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 11.9.2022 13:44 Son Güncelleme: 11.9.2022 13:47

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda İbrahim Felhan kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Direkli mahalesinde meydana gelen olayda İbrahim Felhan kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Silah seslerini duyan mahalleli durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Felhen (27) olay yerinde hayatını kaybetti.

İbrahim Felhan'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeni mahalle aile mezarlığında defnedildi. Polis olayı gerçekleştirenleri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı

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Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü
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