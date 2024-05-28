Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın haliliye ilçesine bağlı Şair Şevket Mahallesinde Halil Dağ evine döndüğü sırada apartmana girerken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların baş ve göğsüne isabet ettiği Halil Dağ olay yerinde hayatını kaybederken saldırganlar kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda Halil Dağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Halil Dağ'ın cesedi savcının incelemesi ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polis saldırganları yakalamak için bölgede bulunan güvenlik kamaralarını incelemeye aldı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.