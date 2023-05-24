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Giriş Tarihi: 24.5.2023 18:25 Son Güncelleme: 24.5.2023 18:47

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan korucu hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde araç içeresinde silahlı saldırıyla uğrayan güvenlik korcusu hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da silahlı saldırıya uğrayan korucu hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi de meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde, güvenlik korucusu Raşit Kaya, otomobili kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahla tarandı. Mermiler güvenlik korucusuna isabet etti. Olayın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Kaya'nın öldüğünü sapladı. Olay yeri incelmesinin ardından güvenlik korucusunun cansız bedeni otopsi yapılmak üzeri adli tıp kurumuna kaldırıldı.Polis kaçan kişi yada kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DAHA ÖNCEDE ARACI TARANMIŞTI

Yaklaşık 24 gün önce Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde İddiaya göre, güvenlik korucusu Raşit Kaya, 51 ES 202 plakalı otomobili ile 414. Sokak üzerinde seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla tarandı. Seyir halindeki araca çok sayıda mermi isabet etti. Saldırıdan Raşit Kaya yara almadan kurtulurken, Kaya'nın yanındaki bir kişi sırtından yaralanmıştı.

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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan korucu hayatını kaybetti
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