Şanlıurfa’da şizofreni hastası olunun intihar ettiğini iddia etmişti! Sorguda gerçeği itiraf etti

Olay, 29 Ocak'ta Karşıyaka Mahallesi'ndeki Özgür Apartmanı'nda meydana geldi. Silah sesi duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, şizofreni tedavisi gören İbrahim Halil Behlül'ün evde tabanca ile vurulup hayatını kaybettiğini belirledi.



Soruşturma başlatan ekipler, evde bulunan Behlül'ün babası Abdurrahman Behlül'ü gözaltına aldı. Behlül ilk sorgusunda, oğlunun intihar ettiğini söyledi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Abdurrahman Behlül'ü tekrar çapraz sorguya aldı. Behlül sorgusunda, oğlunun şizofreni hastası olduğunu ve kendisine saldırdığını ve boğuşma olduğunu ve bu sırada tabancasının ateş aldığını söyledi.



Abdurrahman Behlül, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.