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Giriş Tarihi: 22.3.2024 10:42 Son Güncelleme: 22.3.2024 10:46

Şanlıurfa’da şok uygulamada 20 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde yapılan şok uygulamalarda 20 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da şok uygulamada 20 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde aranan şahısların yakalanması suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik şok uygulamalar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamalarda 10 bin 335 şahıs ve bin 705 araç denetlendi.

Denetimlerde adet ruhsatsız tabanca, 4,06 gram narkotik madde ele geçirilirken, 1 aranan araç yakalanarak sahibine teslim edildi. 20 aranan şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sık sık yapılan bu uygulamalar ile kentte suç oranının en aza indirilmesi hedefleniyor.

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Şanlıurfa’da şok uygulamada 20 şüpheli yakalandı
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