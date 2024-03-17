Şanlıurfa’da şok uygulamada aranan 19 kişi yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirci koordinesinde çeşitli birimlerde görevli polis ekipleri, asayiş olaylarını en aza indirerek huzur şehri algısını güçlendirmek ve olaylar olmadan engellemek amacıyla il merkezinde farkı noktada asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Polis ekipleri Şanlıurfa'nın en kalabalık noktalarında daha önceden belirlenen uygulama alanlarında şüpheli araç ve kişiler üzerinde çalışma yaptı. Durdurulan 13 bin kişi polis tarafından tek tek sorgulanarak kontrol edildi.

2 bin 203 araç durduran ekipler sürücülerin alkol muayeneleri ve evraklar üzerinde çalışma yaptı. Onlarca sürücüye çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. Uygulamalar sırasında 7 adet det ruhsatsız tabanca ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranması bulunan 19 şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.