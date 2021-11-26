Şanlıurfa'da "Sokak satıcılarına" operasyon:10 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10 gram Esrar Maddesi, 2 adet Ectasy Hap, 2 adet Sentetik Hap, 70 gram Metamfetamin Maddesi, 500 gram Bonzai Maddesi, 3 adet Hassas Terazi, 1 adet Ruhsatsız 7,65 Tabanca, 1 adet Pompalı Tüfek ve 2 bin 545 TL Para ele geçirildi.Gözaltına alınan 40 zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece,10'u uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.