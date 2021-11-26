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Giriş Tarihi: 26.11.2021 21:21

Şanlıurfa'da "Sokak satıcılarına" operasyon:10 tutuklama

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da Sokak satıcılarına operasyon:10 tutuklama

Şanlıurfa'da sokakta uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 40 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10 gram Esrar Maddesi, 2 adet Ectasy Hap, 2 adet Sentetik Hap, 70 gram Metamfetamin Maddesi, 500 gram Bonzai Maddesi, 3 adet Hassas Terazi, 1 adet Ruhsatsız 7,65 Tabanca, 1 adet Pompalı Tüfek ve 2 bin 545 TL Para ele geçirildi.Gözaltına alınan 40 zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece,10'u uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şanlıurfa'da "Sokak satıcılarına" operasyon:10 tutuklama
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