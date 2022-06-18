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Giriş Tarihi: 18.6.2022 17:49 Son Güncelleme: 18.6.2022 18:50

Şanlıurfa’da sopalı kavga: 1 ölü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da sopalı kavga: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Alibar Mahallesi'nde çıkan taşlı sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Olay iki gün önce Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Alibar Mahallesi'nde, meydana geldi. Sulama birliğinde görevli Ali Demir, tarlada bir grubun sopalarla saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Ali Demir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ali Demir burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Ali Demir'in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Alibar Mahallesi'nde defnedildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da sopalı kavga: 1 ölü
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