Şanlıurfa’da sopalı kavga: 1 ölü

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Olay iki gün önce Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Alibar Mahallesi'nde, meydana geldi. Sulama birliğinde görevli Ali Demir, tarlada bir grubun sopalarla saldırısına uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Ali Demir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ali Demir burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Ali Demir'in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Alibar Mahallesi'nde defnedildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.