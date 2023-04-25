Şanlıurfa’da su kuyusuna düşen küçük kız hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Sağlık mahallesinde iddiaya göre, su kuyusunun yanında oyun oynayan 2 yaşındaki Gülsüm Acu. adlı kız çocuğu dengesini kaybedip su kuyusuna düştü. Çocuğun düştüğünü gören aile hemen 112 aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, iş makinesi, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Su kuyusuna düşen küçük kızı kurtarmak için iş makinesi ile çalışma başlatıldı. 3 saat yapılan kazı çalışması sonrası küçük kız yaralı olarak çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından küçük kız ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Gülsüm Acu'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.