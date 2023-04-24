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Giriş Tarihi: 24.4.2023 18:47 Son Güncelleme: 24.4.2023 20:53

Şanlıurfa'da su kuyusuna düşen küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde su kuyusuna düşen 2 yaşındaki Gülsüm Acu'nun kız cocuğunun cansız bedenine ulaşıldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da su kuyusuna düşen küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Sağlık mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yanında bulunan su kuyusunun yanında oyun oynayan 2 yaşındaki Gülsüm Acu, dengesini kaybederek su kuyusuna düştü. Çocuğun düştüğünü gören aile hemen 112 aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, iş makinesi, Jandarma ve polis sevk edildi.

Su kuyusuna düşen küçük kızı kurtarmak için iş makinesi ile itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu Acu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da su kuyusuna düşen küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı
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