Şanlıurfa’da su kuyusuna düşen küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Sağlık mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yanında bulunan su kuyusunun yanında oyun oynayan 2 yaşındaki Gülsüm Acu, dengesini kaybederek su kuyusuna düştü. Çocuğun düştüğünü gören aile hemen 112 aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, iş makinesi, Jandarma ve polis sevk edildi.

Su kuyusuna düşen küçük kızı kurtarmak için iş makinesi ile itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu Acu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.