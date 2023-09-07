Şanlıurfa’da sulama kanala düşen gencin cansız bedeni bulundu

5 Eylül Salı günü Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Köseköy Mahallesi'nde 27 yaşındaki Enver K., Köseköy Mahallesi'nde dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.
Gencin sulama kanalına düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, gencin bulunması için arama kurtarma çalışması başlattı. 3 gün süren çalışmaların ardından 27 yaşındaki Enver K'nin cansız bedenine Şeyh Çoban Mahallesi'nde ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Enver K'nin cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.