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Giriş Tarihi: 10.9.2024 10:54 Son Güncelleme: 10.9.2024 11:01

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'da her yıl sulama döneminde suda boğulmalar meydana geliyor. Bunlardan biri de Eyyübiye’de meydana geldi. 4 gün önce sulama kanalında aranan 14 yaşlarındaki Muhammed Beşir’in cansız bedeni bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Amaçlı Mahallesi'nde 8 Eylül'de 14 Muhammed Beşir ellerine yıkarken dengesini kaybedip kanala düştü. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler suya düşen Suriyeli çocuğu tam 4 gün aradı.

Kanalda suda kaybolan çocuk bu sabah saatlerinde 5 kilometre uzaklıkta bulunan DSİ sulama kanalının sifon kısmında bulundu. Sudan çıkarılan Muhammed Beşir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
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