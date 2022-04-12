Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sulama kanalının yanında gezen 12 yaşında Suriye uyruklu H.E.C. dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Küçük çocuk, akıntılı suya kapılarak gözden kayboldu. Dengesini kaybederek düşen H.E.C görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve sualtı polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri, yaptıkları arama çalışmaları sonucunda, Suriye uyruklu H.E.C isimli çocuğun cansız bedenine dün gece Ulaşıldı. Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.