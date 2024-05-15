Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 15.5.2024 21:45 Son Güncelleme: 15.5.2024 22:23

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti. Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesinde meydana geldi. (DSİ) ait sulama kanalı çevresinde oyun oynayan Mustafa S. (12) iddiaya göre dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Suya kapılarak kaybolan çocuğun bulunması için olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı.

Jandarma, Dalgıç Polis ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları sonrası çocuğun cansız bedeni, düştüğü yerden bir 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma Olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA