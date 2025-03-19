Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen çocuk öldü

Olay Haliliye ilçesine bağlı kırsal Güçlü Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre İ.T. (3) isimli çocuk, evlerinin yakınlarında arkadaşlarıyla oyun oynarken dengesini kaybederek Devlet Su İşlerine ait sulama kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi.

Sulama kanalında arama yapan jandarma ve polis ekipleri, İ.T.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi. Boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Acilde tedavi altına alınan İ.T. isimli çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 yaşındaki İ.T. isimli çocuğun cesedi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.