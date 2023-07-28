Şanlıurfa’da sulama kanalına giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Çatallı Mahallesi yakınlarında 13 yaşındaki Arif A. sıcaktan bulanıp serinlemek için DSİ ait Şanlıurfa- Mardin sulama kanalına girdi. Bir süre sonra kaybolduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sağlık, AFAD, polis, itfaiye ve Dalgıç polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kanalda yaptıkları aramada küçük çocuğunun cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.