Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu!
Giriş Tarihi: 10.9.2024 11:31

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk boğuldu. Olayla ilgili soruştırmalar sürüyor. İşte detaylar...

İHA
Şanlıurfa’da sulama kanalına giren çocuk boğuldu!

Kan donduran olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana geldi. Mahalle yakınlarından geçen sulama kanalına giren yabancı uyruklu 14 yaşındaki Muhammed Beşir, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Şanlıurfa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi. Kanalda arama yapan ekipler, Beşir'in cesedini olay yerine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta buldu. Sudan çıkarılan ceset incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA