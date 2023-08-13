Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da sulama kanalına giren genç boğuldu
Giriş Tarihi: 13.8.2023 15:15 Son Güncelleme: 13.8.2023 15:20

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren genç boğuldu

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki Abdullatif Beyboğa boğularak hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da sulama kanalına giren genç boğuldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinden geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında öğle saatlerinde yaşan İddiaya göre, 18 yaşındaki Abdullatif Beyboğa, serinlemek için sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılan gencin boğulma tehlikesi yaşadığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen su altı polisleri gencin cansız bedenini sudan çıkardı. Abdullatif Beyboğa'nın cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İş insanını bakın nasıl dolandırdılar! Bir telefonla 8 milyonluk vurgun
Bakan Yaşar Güler duyurdu: Zap'ın büyük bölümü temizlendi
Son dakika: AFAD duyurdu! Bodrum açıklarında korkutan deprem
Son dakika: Firari FETÖ’cü 1.5 milyon TL değerinde döviz ile yakalandı
Tanju Özcan'dan bomba 'yerel seçim' çıkışı: İstanbul ve Ankara kaybedilecek!
LGBT sapkınlığına öncülük eden Şahika Yüksel'den skandal sözler! Sapkın zihniyet gözünü çocuklara dikti
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmayacak... Münevver Karabulut'un ailesi kararı AYM'ye taşıyor
Dünya üçten küçük
Eve dönüşte kazan kazan dönemi! Başkan Erdoğan talimat verdi: Sığınmacılara Halep modeli
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da sulama kanalına giren genç boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA