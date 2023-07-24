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Giriş Tarihi: 24.7.2023 10:58 Son Güncelleme: 24.7.2023 11:03

Şanlıurfa'da sulama kanalına giren iki kuzen kayboldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi'nde sulama kanalına giren aynı isime sahip iki kuzen kayboldu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da sulama kanalına giren iki kuzen kayboldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki kuzen serinlemek için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılarak kayboldu. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi'nde yaşanan olayda, aynı isme sahip iki kuzen, serinlemek amacıyla sulama kanalına girdi.

İbrahim Halil Artuk (13) ile 16 yaşındaki İbrahim Halil Artuk kuzenler, akıntının etkisiyle sürüklenerek kayboldu. Olayın duyulmasının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye dalgıç polis, Jandarma ve Birecik Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kanalda arama çalışmalarına başladı. Ancak, kayıp kuzenlere henüz ulaşılamadı. Arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, ekipler aramalarını sürdürüyor.

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Şanlıurfa'da sulama kanalına giren iki kuzen kayboldu
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