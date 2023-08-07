Şanlıurfa‘da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi kanal boyunda yürüyen vatandaşlar, sulama kanalında hareketsiz duran bir kadını gördü. Vatandaşlar durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sulama kanalında kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Kadının suya nasıl düştüğü, cinayet mi, yoksa intihar mı hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamazken kadının cansız bedeni ise Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kadının kimliğinin tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.