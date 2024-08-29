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Giriş Tarihi: 29.8.2024 14:53 Son Güncelleme: 29.8.2024 15:34

Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa‘nın Harran ilçesinde dünden beri kayıp olan 18 yaşındaki genç kızın cesedi sulama kanalında bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Olay, Harran-Akçakale arasında bulunan Akdikene bağlı Dereli mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalında dünden beri kayıp olduğu öğrenilen 18 yaşındaki İ.K.'nin cansız bedenini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kadının cansız bedeni sulama kanalından çıkarıldı.18 yaşındaki kızın cansız bedeni otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da sulama kanalında kadın cesedi bulundu
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