Şanlıurfa’da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedine bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Köse mahallesinde dün meydana gelen olayda, 5 kişilik bir ailenin olduğu henüz plakası öğrenilmeyen İbrahim A.'nın kullandığı otomobil mahallenin yanından geçen DSİ ait sulama kanalından geçerken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil sulama kanalına düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, itfaiye, Jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araç içerisinde bulunan baba İbrahim A., anne Zeliha A.Z.A ve 3 ile 1 kız kardeş yaralı olarak kurtarıldı. Sudan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumun ağır olduğu belirti.

Dün gece sonlandırılan arama kurtarma çalışmaları bu sabah tekrar başlatıldı. Sudan kaybolan 3 yaşındaki İshak Ataş düştüğü yerden kilometrelerce uzakta Harran ilçesine yakın bir yerde cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.