Şanlıurfa’da sulama kanalında kaybolan kızın cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi'nde 6 Mayıs Cumartesi günü akşam saatlerinde Hasan Çetin idaresindeki otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm (1) Çetin boğularak hayatını kaybetti.
9 yaşındaki kayıp Aysun Çetin'in bulunması için ekipler çalışma başlattı. Yaklaşık bir haftadır süren çalışmalar sonucunda küçük kız çocuğunun cansız bedenine Kepirli Kırsal Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından küçük kız çocuğunun cansız bedeni Şanlıurfa adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.