Şanlıurfa’da sulama kanalında kayıp gencin cansız bedeni bulundu

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi kırsal Anaz Mahallesi'nde yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Ömer Demir, dün öğle saatlerinde serinlemek amacıyla girdiği sulama kanalında akıntıya kapılmış ve gözden kaybolmuştu. Olayın ardından çevredeki vatandaşların durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK), AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, kaybolan genci bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Akşam saatlerinde hava şartları ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle çalışmalara ara verilmişti. Bugün sabah erken saatlerde ekipler yeniden harekete geçerek arama çalışmalarını sürdürmeye başladı. Yapılan çalışmada gencin cansız bedeni yaklaşık 15 kilometre ileride bulundu. Sudan çıkarılan gencin cesede otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumun kaldırıldı.