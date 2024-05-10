Şanlıurfa’da sulama kanalında sürüklenen çocuk kurtarıldı

Can pazarının yaşandığı olayda çocuğu kurtarmak için seferber olan çevredeki vatandaşlar, sudaki plastik bir boruya tutundu. Kanala giren iki kişi, çocuğu kurtarmak için diğer kişilerden yardım isteyerek boğulmakta olan Yasin'i sudan çıkardı. Çocuğun canlı olarak kurtarılmasıyla birlikte, çevrede bulunanlar sevinç gösterilerinde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi...