Şanlıurfa’da şüpheli ölüm

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal İnnaplı Mahallesi'nde iddiaya göre, Samet Ateş İsimli gencin bir bahçede yerde hareketsiz yattığı gören vatandaşlar Jandarma ve 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri Samet Ateş isimli gencin silahla vurulup hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin cenazesi olay yerine gelen cumhuriyet savcının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Samet Ateş ölmeden 3 gün önce kendine mezar kazdığı ve ölürsem beni otopsiye göndermeyin dediği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.