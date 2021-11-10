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Giriş Tarihi: 10.11.2021 18:55

Şanlıurfa’da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir benzin istasyonunda bırakılan valiz polisi alarma geçirdi. Caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekipleri kontrollü bir şekilde patlattıkları şüpheli paket boş çıktı.

Olay Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre benzin istasyonun köşesine bırakılan şüpheli valizi gören vatandaşlar bomba olabileceği ihtimaline karşı durumu polis ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen polis ekipleri önce caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak çevre güvenliği aldı. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen valizin içerisinde elbiselerin çıkması üzerine cadde trafiğe açıldı.

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Şanlıurfa’da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı
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