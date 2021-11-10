Şanlıurfa’da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

Olay Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre benzin istasyonun köşesine bırakılan şüpheli valizi gören vatandaşlar bomba olabileceği ihtimaline karşı durumu polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri önce caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak çevre güvenliği aldı. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen valizin içerisinde elbiselerin çıkması üzerine cadde trafiğe açıldı.