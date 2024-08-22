Şanlıurfa’da Suriyeli kardeşlerden birinin daha cansız bedeni bulundu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Büyüktürbe Mahallesi'nde olay meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için sulama kanalına giren yabancı uyruklu Yusuf El Hamadi (12) ve İsa El Hamadi (16) Kardeşler akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve su dalgıç polisleri ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çocuğu bulmak için çalışma başlattı. İki kardeşin suya girerken üzerlerinden çıkarttıkları elbiseleri ve terlikleri kanal kenarında poşetlere koyuldu. Dün sabah çocuklardan İsa El Hamadi'nin (16) cesedi suya girdikleri noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Bugün de kardeşi Yusuf Hamadi'nin cansız bedeni suya girdikleri yerden 10 kilometre uzakta bulundu. Yukarı Koçlu ile Çamurlu Mahallesi arasında geçen sulama kanalında su yüzeyinde cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler Yusuf El Hamadi'nin cansız bedenini sudan çıkartıldı.

Sudan çıkartılan Yusuf El Hamadi'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.