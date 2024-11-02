Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da tarla sürerken traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 2.11.2024 09:18 Son Güncelleme: 2.11.2024 09:44

Şanlıurfa’da tarla sürerken traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörünün altında kalan 59 yaşındaki Nuh Emeç, hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da tarla sürerken traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Kaza, Birecik ilçesi kırsal Haydarahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Nuh Emeç, traktörüyle tarlasını sürerken traktör devrildi Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri traktörün altına kalan sürücü Nuh Emeç'i çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Emeç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Birecik Devlet hastanesine kaldırılan Nuh Emeç, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Nuh Emeç'in cenazesi, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da tarla sürerken traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA