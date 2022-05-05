Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 5 kişi yaralandı

Olay, akşam Saatlerinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yer Akçakale Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, polis memuru V. A. (47), İbrahim Halil B. (17), Mehmet Faruk A.,İbrahim B. (18) ve İsa D. (17) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis kavgayla ilgili soruşturma başlattı.