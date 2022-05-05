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Giriş Tarihi: 5.5.2022 20:09 Son Güncelleme: 5.5.2022 20:58

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 5 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde iki grup arasında meydana gelen taşlı sopalı kavgada aralarında polis memurunun da yer aldığı 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam Saatlerinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yer Akçakale Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, polis memuru V. A. (47), İbrahim Halil B. (17), Mehmet Faruk A.,İbrahim B. (18) ve İsa D. (17) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri ise bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 5 kişi yaralandı
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