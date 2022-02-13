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Giriş Tarihi: 13.2.2022 15:53 Son Güncelleme: 13.2.2022 15:54

Şanlıurfa’da tefeci operasyonunu 5 kişi tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da tefeci operasyonunu 5 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da tefecilere yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklanarak ceza evine konuldu.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünce KOM Şube ekiplerince kent genelinde tefecilikle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda vatandaşlara yüksek faiz oranı ile borç para verdikleri tespit edilen 18 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda ilçelerin genelinde 11 kişi gözaltına alındı.

Ev ve ikametgâhlarda yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, alacak verecek defteri, tapu senetleri ve protokoller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 kişi işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 5'i tutuklanarak ceza evine konuldu. 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa’da tefeci operasyonunu 5 kişi tutuklandı
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