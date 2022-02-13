Şanlıurfa’da tefeci operasyonunu 5 kişi tutuklandı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünce KOM Şube ekiplerince kent genelinde tefecilikle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda vatandaşlara yüksek faiz oranı ile borç para verdikleri tespit edilen 18 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda ilçelerin genelinde 11 kişi gözaltına alındı.
Ev ve ikametgâhlarda yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, alacak verecek defteri, tapu senetleri ve protokoller ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 kişi işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 5'i tutuklanarak ceza evine konuldu. 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.