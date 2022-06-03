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Giriş Tarihi: 3.6.2022 11:26 Son Güncelleme: 3.6.2022 11:57

Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 29 gözaltı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 29 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 10 ilde, kendilerini telefonda hakim yada savcı olarak tanıtarak mağdurların para ve ziynet eşyalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 29 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen 26 adet cep telefonu, 32 adet sim kart, 11 adet farklı bankalara ait banka ve kredi kartı, dolandırdıkları vatandaşlardan aldıkları değerlendirilen 1 adet altın bilezik, 2 adet altın kolye, 16 bin 800 TL ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, uçakla Şanlıurfa'ya getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 29 gözaltı
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