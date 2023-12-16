Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da terör operasyonu: 4 gözaltı
Giriş Tarihi: 16.12.2023 11:35 Son Güncelleme: 16.12.2023 11:45

Şanlıurfa’da terör operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa’nın 3 ilçesinde terör örgütün deşifre edilmesine yönelik düzenlen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da terör operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa il Jandarma komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Kent genelinde silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine ve üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devem ediyor. İl Jandarma komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, Şanlıurfa'nın Eyyübiye, Ceylanpınar ve Bozova ilçelerin silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine ve üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Ö.E. ve M.K., "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ö.A. ve PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan aranan M.E. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Jandarma karakoluna götürüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı! Eş zamanlı baskınlarda otomatik silah ve tabanca ele geçirildi
Meteoroloji'den peş peşe İstanbul ve İzmir dahil 17 kente uyarı
Son dakika: Katil İsrail Gazze'de 3 İsrailli esiri “yanlışlıkla” öldürdüğünü açıkladı
6 yıllık evlilik tek celsede bitti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
THY tarihinin en büyük uçak alımına imza attı! Airbus ile 355 adet yeni nesil uçak alımı anlaşması
Vurun abalıya
Bakan Uraloğlu'ndan A Para'da önemli açıklamalar: 38 dev proje hayata geçti
CHP belediye başkan adayları 2024: Türkiye Yerel Seçimleri CHP belediye başkan adayları isim listesi
İyi Parti’nin ödenmeyen ittifak faturası ve CHP’nin asıl zorluğu
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da terör operasyonu: 4 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA