Şanlıurfa’da terör örgütü DEAŞ’a operasyon

Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda silahlı terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.