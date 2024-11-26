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Giriş Tarihi: 26.11.2024 09:51 Son Güncelleme: 26.11.2024 09:52

Şanlıurfa’da TIR devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan buğday yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında TIR sürücüsü kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da TIR devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolu üzeri Aligör mahallesindeki otoban bağlantı noktasında meydana geldi. Henüz sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen buğday yüklü TIR, seyir halindeyken sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. TIR refüje çarparak devrilirken, dorsesinde yüklü bulunan buğdaylar ise yola saçıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da TIR devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti
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