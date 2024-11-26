Şanlıurfa’da TIR devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolu üzeri Aligör mahallesindeki otoban bağlantı noktasında meydana geldi. Henüz sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen buğday yüklü TIR, seyir halindeyken sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. TIR refüje çarparak devrilirken, dorsesinde yüklü bulunan buğdaylar ise yola saçıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.