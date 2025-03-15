Şanlıurfa’da TIR devrildi: 1 yaralı

Kaza, Suruç-Birecik karayolunda meydana geldi. Seyir halinde olan TIR'ın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR sürücüsünün manevra yaparak toparlamaya çalışmasına rağmen yan yattı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'ın devrilmesi nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyet ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.