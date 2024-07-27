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Giriş Tarihi: 27.7.2024 14:52 Son Güncelleme: 27.7.2024 15:10

Şanlıurfa’da tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa-Mardin karayolunda tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa-Mardin yolunun 30. kilometresinde bulunan Şenocak Kavşağında kaza meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır ile yine sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık birimleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalede 17 yaşındaki Orhan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık birimleri diğer yaralıya ise yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk etti. Orhan A.'nın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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