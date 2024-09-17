Şanlıurfa’da tır ile otomobil çapıştı: Feci kazada 1 kişi öldü

Viranşehir-Mardin karayolunda plakası öğrenilemeyen Yusuf Batar (24) kontrolündeki otomobil ile bir tır çarpıştı. Meydana gelen feci kaza sonrası, otomobil sürücüsü Yusuf Batar ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Yusuf Batar'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Yusuf Batar burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Yusuf Batar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı