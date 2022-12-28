Şanlıurfa’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa - Hilvan kara yolu cezaevi mevkisinde meydana gelen olayda, İbrahim Halil S. yönetimindeki otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırla çarpıştı. Meydana gelen kazada Zehra B. olay yerinde hayatını kaybetti, Halil S. Bahri B. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Olay yeri incelmesinin ardından hayatını kaybeden Zehra B. Morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.