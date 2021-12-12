Şanlıurfa’da TIR otomobile çarptı: 3 yaralı

Kaza Akçakale- Şanlıurfa çevre yolu üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen TIR, seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan bir otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan Hüseyin, Süreyya ve Hacer Orhan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.