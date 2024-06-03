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Giriş Tarihi: 3.6.2024 11:51 Son Güncelleme: 3.6.2024 12:05

Şanlıurfa’da Tır park halindeki kamyonu biçti

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, seyir halindeki bir tır, yol kenarında park halinde duran kamyona çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da Tır park halindeki kamyonu biçti

Kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı kırsal Mahallesi civarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır, bilinmeyen bir nedenden ötürü park halindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır yola savrulurken, kazada tır sürücüsü yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı kamyondan kurtarılan yaralı sürücü, ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Şanlıurfa’da Tır park halindeki kamyonu biçti
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