Şanlıurfa’da Tır park halindeki kamyonu biçti

Kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı kırsal Mahallesi civarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır, bilinmeyen bir nedenden ötürü park halindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır yola savrulurken, kazada tır sürücüsü yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı kamyondan kurtarılan yaralı sürücü, ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.