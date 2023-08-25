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Giriş Tarihi: 25.8.2023 16:42 Son Güncelleme: 25.8.2023 16:48

Şanlıurfa’da tırın altında kalan küçük çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tırın altında kalan küçük çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da tırın altında kalan küçük çocuk öldü

Kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Kuzey Batı çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücüsü öğrenilmeyen tır Akçakale Evren sanayi çevre yolunda seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeyen çalışan 8 yaşındaki çocuk tırın altında kaldı.

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin yaptıkları kontrolde küçük çocuğun öldüğünü sapladı. Polis ekipleri yolda başka kazanın olmaması için geniş önlemler aldı. Olay yeri incelemenin ardından küçük çocuğun teşhisi ve otopsi işlemleri için cenaze nakil aracı ile Adli tıp kurumuna kaldırıldı. Tır sürücüsü gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da tırın altında kalan küçük çocuk öldü
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