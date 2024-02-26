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Giriş Tarihi: 26.2.2024 23:29 Son Güncelleme: 26.2.2024 23:36

Şanlıurfa’da acı olay: TIR'ın merdivenlerinden düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde babasına ait TIR'ın merdivenlerinden çıktığı esnada 1,5 metre yükseklikten düşen Ahmet Arar (3), kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da acı olay: TIR’ın merdivenlerinden düşen çocuk hayatını kaybetti

Olay Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Kural mahallesinde meydana geldi. Evlerinin önünde babasına ait TIR'ın merdivenlerine çıkan 3 yaşındaki Ahmet Arar, bir buçuk metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet Arar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. küçük çocuğun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da acı olay: TIR'ın merdivenlerinden düşen çocuk hayatını kaybetti
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