Şanlıurfa’da acı olay: TIR’ın merdivenlerinden düşen çocuk hayatını kaybetti

Olay Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Kural mahallesinde meydana geldi. Evlerinin önünde babasına ait TIR'ın merdivenlerine çıkan 3 yaşındaki Ahmet Arar, bir buçuk metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet Arar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. küçük çocuğun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.