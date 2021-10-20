Şanlıurfa’da toplu taşıma aracı kaza yaptı 9 kişi yaralandı

Kaza Şanlıurfa, nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesi Zeytin Dalı kampusü civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ait şehir içi yolcu otobüsü seyir halindeyken karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yola savrulurken, şehir içi yolcu otobüsü ise trafik ışıklarına çarptı.Yaşanan kazada otomobil ve otobüs içerisinde bulunan toplam 9 kişi yaralandı.Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.